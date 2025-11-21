Стало известно о скором выходе дешевых iPhone, iPad и MacBook 21.11.2025, 23:17

1,854

Новые гаджеты появятся в начале следующего года.

Apple планирует в начале следующего года выпустить бюджетные iPhone и iPad, а также новый доступный MacBook. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу.

Ожидается, что компания представит iPhone 17e, iPad 12-го поколения и новый MacBook на базе процессора A-серии, первоначально разработанного для iPhone. Ноутбуку приписывают чип Apple A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro, 13-дюймовый дисплей и несколько цветовых вариантов корпуса — серебристый, синий, розовый и желтый.

Ожидается, что стоимость нового MacBook составит от $699 до $899. По слухам, в целях экономии Apple может использовать упрощенные компоненты, включая устаревший дизайн, дисплей предыдущего поколения, 8 ГБ оперативной памяти и, возможно, только один порт USB-C.

Бюджетному iPhone 17e приписывают чип A19, фронтальную камеру на 18 Мп с поддержкой Center Stage и модем Apple C1. Существенных изменений в остальных характеристиках не ожидается, однако некоторые инсайдеры утверждают, что новинка получит обновленный дизайн с Dynamic Island вместо выреза-«челки».

Базовый iPad (12-го поколения) сохранит текущий дизайн, но получит чип Apple A18.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com