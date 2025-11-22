В Тернополе во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши 3 22.11.2025, 5:32

7,980

Амелия Гжесько

Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка

Девочка погибла вместе с мамой.

В результате атаки России на Тернополь 19 ноября погибла гражданка Польши – 7-летняя Амелия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мацей Вевюр.

«В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости есть 7-летняя гражданка Польши – Амелька», – написал он.

Девочка погибла вместе с матерью. МИД Польши поддерживает контакт с властями Тернопольской области.

По состоянию на утро 21 ноября количество погибших в Тернополе возросло до 31 человека, среди которых шестеро детей. 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди 94 раненых – 18 детей. На месте атак более трех суток продолжаются аварийно-поисковые работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com