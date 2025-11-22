В Тернополе во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши

В Тернополе во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши3
- 22.11.2025, 5:32
- 7,980
Девочка погибла вместе с мамой.
В результате атаки России на Тернополь 19 ноября погибла гражданка Польши – 7-летняя Амелия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мацей Вевюр.
«В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости есть 7-летняя гражданка Польши – Амелька», – написал он.
Девочка погибла вместе с матерью. МИД Польши поддерживает контакт с властями Тернопольской области.
По состоянию на утро 21 ноября количество погибших в Тернополе возросло до 31 человека, среди которых шестеро детей. 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди 94 раненых – 18 детей. На месте атак более трех суток продолжаются аварийно-поисковые работы.