22 ноября 2025, суббота, 14:28
В Тернополе во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши

3
  • 22.11.2025, 5:32
  • 7,980
В Тернополе во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши
Амелия Гжесько
Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка

Девочка погибла вместе с мамой.

В результате атаки России на Тернополь 19 ноября погибла гражданка Польши – 7-летняя Амелия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мацей Вевюр.

«В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости есть 7-летняя гражданка Польши – Амелька», – написал он.

Девочка погибла вместе с матерью. МИД Польши поддерживает контакт с властями Тернопольской области.

По состоянию на утро 21 ноября количество погибших в Тернополе возросло до 31 человека, среди которых шестеро детей. 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди 94 раненых – 18 детей. На месте атак более трех суток продолжаются аварийно-поисковые работы.

