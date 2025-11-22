Лидеры Европы готовят совместный визит к Трампу
- 22.11.2025, 14:39
- 1,044
Встреча может состояться в начале следующей недели.
Европейские лидеры согласовывают совместный визит к президенту США Дональду Трампу на фоне новостей о том, что он отправил Украине ультимативный план мира.
Как пишет Sky News со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе, британский премьер Кир Стармер обсуждал возможность поездки с ключевыми европейскими лидерами - президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Все четверо политиков координируют между собой подготовку совместной встречи с Трампом в Вашингтоне.
По информации Sky News, ожидается, что визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели, скорее всего во вторник, если Белый дом подтвердит дату.
Ожидается, что тема Украины и новый американский подход к безопасности Европы станут ключевыми вопросами дискуссии.
В то же время впоследствии дипломатический источник в ЕС заявил в комментарии изданию, что Стармер не планирует визит в Вашингтон, но Европа готовит совместную встречу с Трампом.