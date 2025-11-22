Дроны ВСУ устроили блэкаут в «ДНР»
- 22.11.2025, 22:47
Украинские БПЛА атаковали подстанции.
В оккупированной Донецкой области снова блэкаут, сообщают местные Telegram-каналы.
Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20 по местному времени. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтёрске. Буквально через час стало известно о «работе ПВО» в Донецке, Макеевке и атаке дронов по Зугрэсу.
Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населённых пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтёрске.