22 ноября 2025, суббота, 23:41
Дроны ВСУ устроили блэкаут в «ДНР»

  • 22.11.2025, 22:47
Украинские БПЛА атаковали подстанции.

В оккупированной Донецкой области снова блэкаут, сообщают местные Telegram-каналы.

Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20 по местному времени. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтёрске. Буквально через час стало известно о «работе ПВО» в Донецке, Макеевке и атаке дронов по Зугрэсу.

Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населённых пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтёрске.

