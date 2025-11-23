Электромобиль Lotus Emeya установил рекорд быстрой зарядки 23.11.2025, 5:32

С 10 до 80% всего за 13 минут 35 секунд.

Lotus Emeya продемонстрировал рекордную скорость зарядки, достигнув пиковых 443 кВт и полностью зарядив батарею с 10 до 80% всего за 13 минут 35 секунд. Тестирование проходило в Кувейте на ультрабыстром зарядном устройстве Lotus мощностью 450 кВт. Рекорд был установлен даже в условиях экстремальной жары, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Высокие показатели стали возможны благодаря инновационной конструкции батареи, которая увеличивает плотность ячеек на 20% по сравнению с традиционными модулями, а также усовершенствованной системе охлаждения, поддерживающей стабильность при высоких нагрузках. Архитектура на 800 вольт, аналогичная Lotus Eletre, ускоряет процесс зарядки и повышает эффективность, позволяя добавлять до 310 км пробега всего за 10 минут.

Версия Emeya имеет запас хода до 610 км, что делает ее одной из самых эффективных моделей в сегменте. Потребление энергии составляет всего 18,7 кВт·ч на 100 км, что подчеркивает баланс между высокой производительностью и практичной дальностью.

Lotus также расширяет сеть 450 кВт зарядных станций по Европе, начиная с Германии, с интеграцией в приложение Lotus Cars и систему Lotus HyperOS для интеллектуального планирования маршрутов и оптимизации зарядки.

