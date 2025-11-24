В команде Усика впервые объяснили, почему украинец отказался от титула WBO 24.11.2025, 4:33

4,088

Александр Усик

Новым чемпионом стал британец.

В начале этой недели украинский боксер Александр Усик освободил пояс WBO и потерял статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 38-летний украинец хочет, чтобы за титул имели возможность побороться перспективные боксеры, заявил директор его команды Сергей Лапин.

«Александр отказался от пояса, чтобы дать молодым боксерам возможность побороться за него. Посмотрим, как все будет развиваться дальше», — цитирует Лапина proboxing-fans.com.

Напомним, новым чемпионом мира по версии WBO стал 30-летний британец Фабио Уордли, который в октябре нокаутировал Джозефа Паркера.

Недавно Уордли заявил, что не понимает, почему Усик отказался от титула WBO.

