«Барсы» и «Нептуны» ВСУ поразили экспериментальный самолет, НПЗ и военные заводы в России 1 25.11.2025, 12:24

3,730

Самолет А-60

Иллюстративное фото

Украинские военные атаковали ряд стратегических объектов.

Украинские дроны и ракеты ночью поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

Об этом сообщает Telegram Генштаба ВСУ.

«В ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и ССО с применением реактивных БпЛА «Барс» и крылатых ракет «Нептун» нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам агрессора», - отметили в Генштабе.

Сообщается, что в городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и предприятия по производству БпЛА «Молния» - «Атлант Аэро».

Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Во время удара по заводу вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, подразделения Силы обороны нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400. Степень нанесенного ущерба уточняется.

