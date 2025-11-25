Украинский дрон-перехватчик Bullet уже сбивает российские «Шахеды» 25.11.2025, 16:50

1,370

Видеофакт.

Украинская defence-tech компания «Генерал Черешня» передала Силам обороны Украины сотни новых дронов-перехватчиков Bullet, разработанных специально для уничтожения ударных БПЛА «Шахеды». Уже подтверждены первые успешные перехваты - их зафиксировали на видео бойцы подразделения, получившего партию одним из первых.

В компании отметили, что перехватчики Bullet и AIR от General Chereshnya уже сбили десятки «шахедоподобных» дронов. Массовое применение таких систем создает дешевый и гибкий уровень защиты неба, что снижает нагрузку на ПВО и позволяет быстро усиливать оборону.

