Украинский дрон-перехватчик Bullet уже сбивает российские «Шахеды»
- 25.11.2025, 16:50
Видеофакт.
Украинская defence-tech компания «Генерал Черешня» передала Силам обороны Украины сотни новых дронов-перехватчиков Bullet, разработанных специально для уничтожения ударных БПЛА «Шахеды». Уже подтверждены первые успешные перехваты - их зафиксировали на видео бойцы подразделения, получившего партию одним из первых.
В компании отметили, что перехватчики Bullet и AIR от General Chereshnya уже сбили десятки «шахедоподобных» дронов. Массовое применение таких систем создает дешевый и гибкий уровень защиты неба, что снижает нагрузку на ПВО и позволяет быстро усиливать оборону.