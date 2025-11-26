Популярный напиток оказался полезным для костей 1 26.11.2025, 19:27

1,022

Медики советуют его пить пожилым женщинам.

Регулярное употребление чая коррелирует с более высокой плотностью костей у пожилых женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса (Австралия) в ходе 10-летнего исследования остеопоротических переломов. Работа опубликована в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 9704 женщины старше 65 лет. На протяжении десяти лет у участниц несколько раз измеряли минеральную плотность костей бедра и уточняли ежедневное потребление чая и кофе.

Результаты показали: у любительниц чая плотность костной ткани в области тазобедренного сустава была выше — разница составила около 0,003 г/см², что статистически значимо, но несущественно для отдельной пациентки. В среднем кофе не оказывал заметного влияния, хотя при потреблении более пяти чашек в день наблюдалась тенденция к снижению плотности костей.

Дополнительный анализ показал, что у женщин при высоком уровне потребления алкоголя кофе снижал плотность шейки бедренной кости. Чай, напротив, способствовал укреплению костной ткани у женщин с ожирением. Однако авторы подчеркивают, что полученные данные носят наблюдательный характер. Доказать наличие прямой причинно-следственной связи могут клинические исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com