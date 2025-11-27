Белорусская группа Litesound покорила жюри литовского конкурса
- 27.11.2025, 12:30
Музыканты поддержали протесты в 2020 году.
Группа Litesound, представлявшая Беларусь на «Евровидении-2012», выступила в литовском шоу талантов. Музыканты исполнили одну из самых известных композиций XX века — Imagine Джона Леннона. Их выступление покорило жюри, и, как отмечает TV3.lt, у коллектива есть шансы пройти в финал.
«Хотя мы сейчас в Литве, нам все равно приходится подбирать слова очень осторожно. Мы здесь вместе с мамой, но наш отец до сих пор остается под стражей», — рассказал один из солистов, Владимир Карякин.
Весной 2023 года братьев Карякиных и их родителей наказали «домашней химией» по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а также по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
Музыкантам и их матери назначили по два с половиной года ограничения свободы, а их отцу — три года. В период нахождения в СИЗО у отца семейства произошел инсульт, после чего он был переведен домой. Остальные члены семьи до оглашения приговора содержались в изоляторе на Володарского.