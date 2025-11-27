Кто «подставил» Стива? 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

Стив Уиткофф

Есть четыре версии.

Новость, едва ли не затмившая вчера историю с согласованием «мирного плана Россия – Украина», публикация Bloomberg текста, который получил название «расшифровка разговора спецпосланника от США Стивена Уиткоффа и советника Путина Юрия Ушакова о подготовке «мирного плана США». Вторая расшифровка – разговор Ушакова с Кириллом Дмитриевым, из которого многие наблюдатели сделали вывод, что «план Трампа» из 28 пунктов был написан в Кремле и проброшен в американскую администрацию.

Сам Ушаков в разговоре с придворным путинским журналистом Колесниковым из «Коммерсанта» фактически подтвердил подлинность разговора с Уиткоффом:

«Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка».

Главный вопрос – кто устроил «вброс», говоря отвратительным жаргоном российского МИДа? Одно можно сказать определённо – мотивом было желание атаковать «план Трампа», а, возможно, и вообще переговоры о прекращении побоища.

Версии, кто это мог устроить, самые разные.

Первая – путинские спецслужбы, заинтересованные в продолжении военных действий. Сделано без ведома Путина.

Вторая – спецслужбы по приказу самого Путина, который желает таким путем уничтожить процесс, который пошел «не по плану, совсем не по плану», чтобы не ставить себя в положение обороны («Что же это вы, и на этот план не согласны?! Раз так, Украина получит новую военную помощь, а вы – новые санкции»).

Третья версия – условные «европейцы» или, например, Великобритания, обладающая (читайте Сноудена) мощными возможностями электронной слежки. Цель – «обнулить» (любимое слово путинцев) нагловатых кремлёвско-трамповских и тем самым продвинуть более сбалансированный план. Последний, кстати, вызвал публичное негодование Ушакова, недовольного тем, что европейцы портят такой интересный замысел.

Четвертая версия – кто-то из американских спецслужб, у кого деятельность шпаны из Белого дома во главе с Трампом вызывает несогласие из-за несоответствия моральным ценностям и американским интересам. Это, между прочим, возможный вариант.

