закрыть
27 ноября 2025, четверг, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кто «подставил» Стива?

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.11.2025, 12:45
  • 2,800
Кто «подставил» Стива?
Стив Уиткофф

Есть четыре версии.

Новость, едва ли не затмившая вчера историю с согласованием «мирного плана Россия – Украина», публикация Bloomberg текста, который получил название «расшифровка разговора спецпосланника от США Стивена Уиткоффа и советника Путина Юрия Ушакова о подготовке «мирного плана США». Вторая расшифровка – разговор Ушакова с Кириллом Дмитриевым, из которого многие наблюдатели сделали вывод, что «план Трампа» из 28 пунктов был написан в Кремле и проброшен в американскую администрацию.

Сам Ушаков в разговоре с придворным путинским журналистом Колесниковым из «Коммерсанта» фактически подтвердил подлинность разговора с Уиткоффом:

«Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка».

Главный вопрос – кто устроил «вброс», говоря отвратительным жаргоном российского МИДа? Одно можно сказать определённо – мотивом было желание атаковать «план Трампа», а, возможно, и вообще переговоры о прекращении побоища.

Версии, кто это мог устроить, самые разные.

Первая – путинские спецслужбы, заинтересованные в продолжении военных действий. Сделано без ведома Путина.

Вторая – спецслужбы по приказу самого Путина, который желает таким путем уничтожить процесс, который пошел «не по плану, совсем не по плану», чтобы не ставить себя в положение обороны («Что же это вы, и на этот план не согласны?! Раз так, Украина получит новую военную помощь, а вы – новые санкции»).

Третья версия – условные «европейцы» или, например, Великобритания, обладающая (читайте Сноудена) мощными возможностями электронной слежки. Цель – «обнулить» (любимое слово путинцев) нагловатых кремлёвско-трамповских и тем самым продвинуть более сбалансированный план. Последний, кстати, вызвал публичное негодование Ушакова, недовольного тем, что европейцы портят такой интересный замысел.

Четвертая версия – кто-то из американских спецслужб, у кого деятельность шпаны из Белого дома во главе с Трампом вызывает несогласие из-за несоответствия моральным ценностям и американским интересам. Это, между прочим, возможный вариант.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип