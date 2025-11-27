«Серый кот»: Освобождаются настоящие лидеры 2 27.11.2025, 13:07

2,484

Дмитрий Козлов

Кому стоит доверять в белорусской оппозиции?

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») рассказал украинскому проекту bastion.tv о настоящих героях сопротивления и состоянии белорусской эмиграции:

— Ситуация сложная. Значительная часть лидеров до сих пор находится в тюрьмах, некоторые уже вышли, другие выйдут в ближайшее время. Важно подчеркнуть, что речь идет о настоящих лидерах протестов — тех, кто в 2020 году организовывал акции в разных городах Беларуси, имеет реальный опыт и пользуется авторитетом среди людей.

С другой стороны, только в Литве и Польше находится около четверти миллиона белорусов, большинство из которых уехали после событий 2020 года. Пять лет ими никто не занимался; их проблемы, быт, жизнь мало интересовали ни офис Светланы Тихановской, ни различные «координационные советы», «переходные кабинеты» и другие подобные структуры. Поэтому у некоторых появилось разочарование, и я их понимаю. У тех, кто выйдет на свободу, вопросов к этим структурам будет еще больше. Но, как я сказал, освобождаются настоящие лидеры, которые знают, что и как делать, которых все эти годы согревала мечта о свободной Беларуси и которые точно будут бороться за свои идеалы.

— Кому из оппозиционных лидеров вы доверяете? — Прежде всего Николаю Статкевичу — он доказал принципиальность, отказавшись от депортации. Также могу назвать десятки людей, патриотов Беларуси, многократно доказавших свою преданность делу: Павла Северинца, Марию Колесникову, Андрея Санникова, Наталью Радину, Евгения Афнагеля, Игоря Олиневича, Николая Автуховича, Максима Винярского, Алеся Беляцкого, Андрея Войнича. Множество других известных и неизвестных героев все еще находятся в тюрьмах и ждут освобождения.

— Кому вы не доверяете? — Офису Тихановской. На это есть несколько причин:

Я считаю, что они причастны к поражению протеста 2020 года.

За пять лет они не достигли ощутимых результатов.

Их деятельность отдалила обычных людей от политики.

Множество скандалов: утечки данных, некомпетентные назначения, коррупция.

Попытки присваивать себе чужие заслуги.

У некоторых противников офиса, которые недавно провели собрание в Вильнюсе, ситуация не лучше — непонятно, кто их финансирует, и я не вижу, чтобы они сейчас делали что-то более эффективное.

— Как можно определить надежность политических инициатив? — Один из главных критериев — достижение конкретных результатов. Мы как блогеры в 2020 году поставили перед собой определенные задачи, и большинство из них выполнили. То же самое могу сказать о некоторых политических структурах, с которыми мы вместе готовили уличный протест. Надежный человек или организация — это те, кто при любых условиях идут к своей цели.

