закрыть
27 ноября 2025, четверг, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Серый кот»: Освобождаются настоящие лидеры

2
  • 27.11.2025, 13:07
  • 2,484
«Серый кот»: Освобождаются настоящие лидеры
Дмитрий Козлов

Кому стоит доверять в белорусской оппозиции?

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») рассказал украинскому проекту bastion.tv о настоящих героях сопротивления и состоянии белорусской эмиграции:

— Ситуация сложная. Значительная часть лидеров до сих пор находится в тюрьмах, некоторые уже вышли, другие выйдут в ближайшее время. Важно подчеркнуть, что речь идет о настоящих лидерах протестов — тех, кто в 2020 году организовывал акции в разных городах Беларуси, имеет реальный опыт и пользуется авторитетом среди людей.

С другой стороны, только в Литве и Польше находится около четверти миллиона белорусов, большинство из которых уехали после событий 2020 года. Пять лет ими никто не занимался; их проблемы, быт, жизнь мало интересовали ни офис Светланы Тихановской, ни различные «координационные советы», «переходные кабинеты» и другие подобные структуры. Поэтому у некоторых появилось разочарование, и я их понимаю. У тех, кто выйдет на свободу, вопросов к этим структурам будет еще больше. Но, как я сказал, освобождаются настоящие лидеры, которые знают, что и как делать, которых все эти годы согревала мечта о свободной Беларуси и которые точно будут бороться за свои идеалы.

— Кому из оппозиционных лидеров вы доверяете? — Прежде всего Николаю Статкевичу — он доказал принципиальность, отказавшись от депортации. Также могу назвать десятки людей, патриотов Беларуси, многократно доказавших свою преданность делу: Павла Северинца, Марию Колесникову, Андрея Санникова, Наталью Радину, Евгения Афнагеля, Игоря Олиневича, Николая Автуховича, Максима Винярского, Алеся Беляцкого, Андрея Войнича. Множество других известных и неизвестных героев все еще находятся в тюрьмах и ждут освобождения.

— Кому вы не доверяете? — Офису Тихановской. На это есть несколько причин:

Я считаю, что они причастны к поражению протеста 2020 года.

За пять лет они не достигли ощутимых результатов.

Их деятельность отдалила обычных людей от политики.

Множество скандалов: утечки данных, некомпетентные назначения, коррупция.

Попытки присваивать себе чужие заслуги.

У некоторых противников офиса, которые недавно провели собрание в Вильнюсе, ситуация не лучше — непонятно, кто их финансирует, и я не вижу, чтобы они сейчас делали что-то более эффективное.

— Как можно определить надежность политических инициатив? — Один из главных критериев — достижение конкретных результатов. Мы как блогеры в 2020 году поставили перед собой определенные задачи, и большинство из них выполнили. То же самое могу сказать о некоторых политических структурах, с которыми мы вместе готовили уличный протест. Надежный человек или организация — это те, кто при любых условиях идут к своей цели.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип