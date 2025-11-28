Налет ударных БПЛА на Саратов: взрывы слышали возле аэродрома в Энгельсе 28.11.2025, 8:56

1,056

Момент атаки показали на видео.

В ночь на 28 ноября ударные дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали об около десятка мощных взрывов в городе.

Звуки взрывов и ударных БПЛА также слышали неподалеку военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, пишет телеграм-канал «Supernova+».

В сети также обнародовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки дронов по Саратову. На отснятых кадрах слышны взрывы, а также видны огненные вспышки, которые следуют за ударом дронов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь после полуночи сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин. Во время и после атаки беспилотников он постов больше не делал.

