Ермак подтвердил, что у него дома проходят обыски 7 28.11.2025, 11:49

Андрей Ермак

Западные журналисты пишут, что они связаны с коррупцией.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура «действительно проводят процессуальные действия» у него дома.

«Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — подчеркнул Ермак в заявлении в своем Telegram-канале.

Ранее в НАБУ подтвердили проведение обысков у Ермака. Там пообещали предоставить детали позже и заявили, что следственные действия санкционированы и осуществляются «в рамках расследования» — не уточнив, какого именно.

По информации журналиста Financial Times Кристофера Миллера, обыски у Ермака проводят по делу «Мидас» — масштабного расследования возможных коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

