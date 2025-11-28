Зеленский: Ермак написал заявление об отставке 36 28.11.2025, 18:29

Андрей Ермак

Фото: УНИАН

После обысков в его квартире.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 28 ноября, объявил, что глава его Офиса Андрей Ермак подает в отставку.

«Что касается нового руководителя Офиса, я завтра проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП провели обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале.

По информации журналиста Financial Times Кристофера Миллера, обыски у Ермака проводят по делу «Мидас» — масштабного расследования возможных коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

