28 ноября 2025, пятница, 16:18
СМИ: Ермак не получил подозрение после обысков

3
  • 28.11.2025, 15:29
  • 1,722
СМИ: Ермак не получил подозрение после обысков

Следственные действия продолжаются.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не получил подозрение после проведения обысков НАБУ и САП, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

Собеседник агентства рассказал, что НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

«О подозрении ни одному лицу не сообщали», — отметил он.

По словам неназванного собеседника, сейчас следственные действия продолжаются.

Утром в пятницу, 28 ноября, Украинская правда сообщила, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. УП обнародовала фото из правительственного квартала в центре Киева, заявив, что туда зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

