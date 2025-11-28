СМИ: Ермак не получил подозрение после обысков

СМИ: Ермак не получил подозрение после обысков3
- 28.11.2025, 15:29
- 1,722
Следственные действия продолжаются.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не получил подозрение после проведения обысков НАБУ и САП, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.
Собеседник агентства рассказал, что НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.
«О подозрении ни одному лицу не сообщали», — отметил он.
По словам неназванного собеседника, сейчас следственные действия продолжаются.
Утром в пятницу, 28 ноября, Украинская правда сообщила, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. УП обнародовала фото из правительственного квартала в центре Киева, заявив, что туда зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.