Путин утвердил повышение НДС, налогов для бизнеса и ввел «техсбор» на смартфоны и ноутбуки

Россияне будут платить за войну больше.

Правитель РФ Владимир Путин в пятницу подписал пакет законов о повышении налогов для населения и бизнеса в 2026 году.

Согласно документам, которые ранее утвердили Госдума и Совфед, с 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22% - рекордного для России значения с 1992 года. В результате РФ войдет в топ мировых лидеров по уровню НДС, пропустив вперед лишь несколько европейских стран.

Одновременно Путин утвердил радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, которая затронет сотни тысяч предпринимателей. Планка упрощенной системы налогообложения, по которой работают 4,4 млн малых компаний, будет срезана с 60 млн рублей годового дохода до 20 млн в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн с 2027 года. Те, кто получают выручку выше, начнут платить НДС.

Кроме того, Путин подписал закон о «технологическом сборе» до 5 тысяч рублей, который будет взиматься с продаж техники и электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

С помощью увеличения НДС правительство рассчитывает собрать в бюджет 4 трлн рублей за три года, в том числе 1,2 трлн рублей в следующем году. Еще около 200 млрд рублей за 2026-28 гг должен принести «техсбор». В общей сложности налоговые новации обойдутся бизнесу и гражданам в 2,6 трлн рублей дополнительных налогов за год, оценивал ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Новый бюджет показывает, что за войну заплатят россияне, отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center. Общий фискальный эффект от повышения НДС составит 1,4 трлн рублей, из которых 1,2 трлн «придется на население», оценивают эксперты ИПН РАН. По их расчетам, стоимость текущего потребления граждан увеличится на 1-1,6%, а инфляция ускорится на 1,1-1,3 процентного пункта.

Из-за налоговой реформы для малого бизнеса почти половина компаний могут закрыться, показал опрос банка «Точка»: 15% уже обдумывают возможность свернуть бизнес, а 30% рассмотрят такой сценарий в начале 2026 года. Готовы продолжать работать после налоговой реформы 49% предпринимателей.

В 2025 году правительство уже повышало налоги: была увеличена ставка налога на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ. Минфин рассчитывал собрать в бюджет дополнительно 3,6 трлн рублей за год. Но план по сборам оказался провален, а дефицит бюджета впятеро превысил изначальные проектировки.

Не исключено, что в следующем году правительству снова придется повышать налоги, считает Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиций». Россия может попасть «в налоговую спираль, когда вы налоги повышаете, хотите собрать много денег, но не получается», объясняет она.

«Это история этого года, и она может повториться в следующем году. Экономика и так не в фантастической форме сейчас, а при повышении налогов будет себя чувствовать еще хуже», — предупреждает Донец.

