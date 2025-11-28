закрыть
Россияне атакуют Харьков

  • 28.11.2025, 22:47
В городе прогремело несколько взрывов.

Российские оккупационные войска в пятницу, 28 ноября, атакуют Харьков. В городе прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Суспільне» отметило, что в Харькове прогремели три взрыва.

Впоследствии Терехов заявил, что в Немышлянском районе в результате российской атаки пострадал один человек. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что был нанесен удар КАБом. Однако он утверждает, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По словам Терехова, на месте работают все экстренные службы и оказывают необходимую помощь.

В свою очередь начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Харьковской области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии.

Предварительно Воздушные силы ВСУ заявляли, что в направлении города движется БпЛА. Впоследствии ВС также сообщили о пусках КАБов на Харьковщину.

