В Клецке на кладбище нашли старинный револьвер 29.11.2025, 1:02

Его выпускали более 100 лет назад.

Мужчина нашел на кладбище в Клецком районе наган, который выпускали более ста лет назад. Он наткнулся на необычную находку, когда перекапывал землю на могиле в деревне Колки, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Мужчина сообщил о предмете, похожем на пистолет, в Клецкий РОВД.

Судебные эксперты установили, что это револьвер системы «Наган» образца 1895 года. Оружие оказалось не пригодным для стрельбы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com