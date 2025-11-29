В Клецке на кладбище нашли старинный револьвер
Его выпускали более 100 лет назад.
Мужчина нашел на кладбище в Клецком районе наган, который выпускали более ста лет назад. Он наткнулся на необычную находку, когда перекапывал землю на могиле в деревне Колки, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Мужчина сообщил о предмете, похожем на пистолет, в Клецкий РОВД.
Судебные эксперты установили, что это револьвер системы «Наган» образца 1895 года. Оружие оказалось не пригодным для стрельбы.