Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти 2 29.11.2025, 18:56

1,474

Властям приходится искать обходные пути.

Власти Казахстана отреагировали на удар украинских морских дронов на морской терминал КТК в российском Новороссийске. В Министерстве энергетики республикисообщилио срочном перенаправлении поставок нефти на альтернативные маршруты.

В Астане посетовали, что «атаки на эту инфраструктуру наносят экономический ущерб участникам консорциума, в том числе Казахстану».

Чтобы избежать сокращения добычи на крупных месторождениях, казахстанское правительство оперативно активировало резервный план. Экспортные объемы нефти начали перенаправлять на обходные маршруты – по временным и альтернативным логистическим каналам, которые позволяют продолжить отгрузку сырья без критических задержек.

Как пишет dialog.ua, в заявлении также говорится, что данная ситуация находится «на особом контроле в сфере экономики Казахстана». При этом в правительстве Казахстана умолчали, что произошедшее – это следствие продолжающейся военной агрессии России против Украины, и не сделали осуждающих заявлений в адрес Кремля.

Отметим, Украина, согласно нормам международного права, имеет полное право атаковать объекты РФ, использующиеся странной-агрессором для подпитки ее военной машины. Украина – жертва в этой войне и имеет полное право на защиту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com