Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти2
- 29.11.2025, 18:56
- 1,474
Властям приходится искать обходные пути.
Власти Казахстана отреагировали на удар украинских морских дронов на морской терминал КТК в российском Новороссийске. В Министерстве энергетики республикисообщилио срочном перенаправлении поставок нефти на альтернативные маршруты.
В Астане посетовали, что «атаки на эту инфраструктуру наносят экономический ущерб участникам консорциума, в том числе Казахстану».
Чтобы избежать сокращения добычи на крупных месторождениях, казахстанское правительство оперативно активировало резервный план. Экспортные объемы нефти начали перенаправлять на обходные маршруты – по временным и альтернативным логистическим каналам, которые позволяют продолжить отгрузку сырья без критических задержек.
Как пишет dialog.ua, в заявлении также говорится, что данная ситуация находится «на особом контроле в сфере экономики Казахстана». При этом в правительстве Казахстана умолчали, что произошедшее – это следствие продолжающейся военной агрессии России против Украины, и не сделали осуждающих заявлений в адрес Кремля.
Отметим, Украина, согласно нормам международного права, имеет полное право атаковать объекты РФ, использующиеся странной-агрессором для подпитки ее военной машины. Украина – жертва в этой войне и имеет полное право на защиту.