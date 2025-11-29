закрыть
Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти

2
  • 29.11.2025, 18:56
  • 1,474
Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти

Властям приходится искать обходные пути.

Власти Казахстана отреагировали на удар украинских морских дронов на морской терминал КТК в российском Новороссийске. В Министерстве энергетики республикисообщилио срочном перенаправлении поставок нефти на альтернативные маршруты.

В Астане посетовали, что «атаки на эту инфраструктуру наносят экономический ущерб участникам консорциума, в том числе Казахстану».

Чтобы избежать сокращения добычи на крупных месторождениях, казахстанское правительство оперативно активировало резервный план. Экспортные объемы нефти начали перенаправлять на обходные маршруты – по временным и альтернативным логистическим каналам, которые позволяют продолжить отгрузку сырья без критических задержек.

Как пишет dialog.ua, в заявлении также говорится, что данная ситуация находится «на особом контроле в сфере экономики Казахстана». При этом в правительстве Казахстана умолчали, что произошедшее – это следствие продолжающейся военной агрессии России против Украины, и не сделали осуждающих заявлений в адрес Кремля.

Отметим, Украина, согласно нормам международного права, имеет полное право атаковать объекты РФ, использующиеся странной-агрессором для подпитки ее военной машины. Украина – жертва в этой войне и имеет полное право на защиту.

