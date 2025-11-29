закрыть
29 ноября 2025, суббота, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ поразила морскими дронами Sea Baby танкеры «теневого флота» РФ в Черном море

19
  • 29.11.2025, 14:58
  • 4,900
СБУ поразила морскими дронами Sea Baby танкеры «теневого флота» РФ в Черном море

Появилось видео и официальные подробности операции.

Морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью поразили в Черном море два танкера «теневого флота» РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat, принадлежащих «теневому флоту» РФ. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Отмечается, что по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что таким образом нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Известно, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

«СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции», - отметил информированный источник в СБУ.

Ранее стало известно, что в Черном море (недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах https://charter97.org/ru/news/2025/11/29/664813/), принадлежащих к «теневому флоту» России, в результате чего суда загорелись.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип