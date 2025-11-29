СБУ поразила морскими дронами Sea Baby танкеры «теневого флота» РФ в Черном море 19 29.11.2025, 14:58

4,900

Появилось видео и официальные подробности операции.

Морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью поразили в Черном море два танкера «теневого флота» РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat, принадлежащих «теневому флоту» РФ. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Отмечается, что по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что таким образом нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Известно, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

«СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции», - отметил информированный источник в СБУ.

Ранее стало известно, что в Черном море (недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах https://charter97.org/ru/news/2025/11/29/664813/), принадлежащих к «теневому флоту» России, в результате чего суда загорелись.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com