США и Украина проведут новые переговоры по завершению войны
- 29.11.2025, 22:51
Reuters раскрыло дату и место.
В воскресенье, 30 ноября, представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности относительно повестки дня не раскрываются.
США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.