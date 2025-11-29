закрыть
США и Украина проведут новые переговоры по завершению войны

  • 29.11.2025, 22:51
США и Украина проведут новые переговоры по завершению войны

Reuters раскрыло дату и место.

В воскресенье, 30 ноября, представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности относительно повестки дня не раскрываются.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

