США и Украина проведут новые переговоры по завершению войны 3 29.11.2025, 22:51

1,398

Reuters раскрыло дату и место.

В воскресенье, 30 ноября, представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности относительно повестки дня не раскрываются.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

