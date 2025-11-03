закрыть
Белорусы ответили россиянам

5
  • 3.11.2025, 11:27
  • 2,534
Белорусы ответили россиянам

Почему в нашей стране не любят жителей РФ.

Девушка спросила в соцсетях: «Беларусь, откуда у нас пошла тенденция не любить россиян?», и пожаловалась, что раньше отношение было нейтральным, а теперь резко негативное, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

В комментариях белорусы отвечали прямо:

«Может, потому что идёт война, где Россия агрессор, и большинству россиян это ок?»

«Потому что приезжают, не уважая страну и её законы, называют нас провинцией России».

«Если бы Россия экспортировала только Пушкиных и Достоевских — цены бы ей не было. А сейчас диктатура, война, репрессии».

