Белорусы ответили россиянам

Белорусы ответили россиянам5
- 3.11.2025, 11:27
- 2,534
Почему в нашей стране не любят жителей РФ.
Девушка спросила в соцсетях: «Беларусь, откуда у нас пошла тенденция не любить россиян?», и пожаловалась, что раньше отношение было нейтральным, а теперь резко негативное, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
В комментариях белорусы отвечали прямо:
«Может, потому что идёт война, где Россия агрессор, и большинству россиян это ок?»
«Потому что приезжают, не уважая страну и её законы, называют нас провинцией России».
«Если бы Россия экспортировала только Пушкиных и Достоевских — цены бы ей не было. А сейчас диктатура, война, репрессии».