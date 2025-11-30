Доллар кардинально изменят 30.11.2025, 1:00

В США готовят новые банкноты..

В США разрабатывают новый дизайн банкнот доллара. Купюру номиналом в 10 долларов презентуют в следующем году. Новый дизайн будут внедрять поэтапно.

Об этом говорится в сообщении Комитета по усовершенствованному предотвращению подделок (ACD), в состав которого входят заинтересованные стороны из Министерства финансов, BEP, Совета Федеральной резервной системы, Федеральной резервной системы и Секретной службы США. Банкноту номиналом 50 долларов США презентуют в 2028 году.

Когда будут презентовать новые банкноты:

- 20 долларов США (2030)

- 5 долларов США (2032)

- 100 долларов США (2034).

Кроме модернизации оборудования, новых технологий и эксклюзивных, самых современных элементов безопасности, редизайн валюты требует тщательно спланированного и совместного процесса в рамках Валютной программы США.

Банкноты должны быть устойчивыми к все более сложным атакам на подделки – безопасность является основной целью редизайна. Тщательная интеграция эксклюзивных элементов безопасности является критически важной основой для безопасности наличности и обеспечения стабильности экономики США. Современные технологии позволяют создавать подделки высшего качества.

Новые элементы, тесно согласованные с новым дизайном и интегрированные в него, разрабатываются для борьбы с этой угрозой. Для успешного внедрения этих элементов в валюту США требуется более десятилетия исследований и разработок, а также годы оптимизации и интеграционного тестирования банкноты.

После выбора и успешной интеграции элементов защиты в дизайн может потребоваться новое оборудование и сырье. Новое оборудование или сырье требуют комплексного процесса закупок, а также широкого приемочного тестирования, чтобы гарантировать их соответствие строгим стандартам производства и качества в объемах производства.

Важно отметить, что в мире существует более 10 миллионов машин для обработки банкнот, которые обрабатывают валюту США. Последним шагом перед полномасштабным производством и выпуском является обеспечение готовности машин к работе, чтобы гарантировать безупречное принятие и функционирование банкнот нового дизайна в коммерческих целях. Для обеспечения этого BEP предоставляет образцы банкнот нового дизайна производителям оборудования для банкнот и Управлению валютных технологий Федеральной резервной системы для подготовки этих машин к обработке наличности до принятия решений об утверждении нового дизайна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com