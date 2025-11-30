Доллар кардинально изменят
- 30.11.2025, 1:00
В США готовят новые банкноты..
В США разрабатывают новый дизайн банкнот доллара. Купюру номиналом в 10 долларов презентуют в следующем году. Новый дизайн будут внедрять поэтапно.
Об этом говорится в сообщении Комитета по усовершенствованному предотвращению подделок (ACD), в состав которого входят заинтересованные стороны из Министерства финансов, BEP, Совета Федеральной резервной системы, Федеральной резервной системы и Секретной службы США. Банкноту номиналом 50 долларов США презентуют в 2028 году.
Когда будут презентовать новые банкноты:
- 20 долларов США (2030)
- 5 долларов США (2032)
- 100 долларов США (2034).
Кроме модернизации оборудования, новых технологий и эксклюзивных, самых современных элементов безопасности, редизайн валюты требует тщательно спланированного и совместного процесса в рамках Валютной программы США.
Банкноты должны быть устойчивыми к все более сложным атакам на подделки – безопасность является основной целью редизайна. Тщательная интеграция эксклюзивных элементов безопасности является критически важной основой для безопасности наличности и обеспечения стабильности экономики США. Современные технологии позволяют создавать подделки высшего качества.
Новые элементы, тесно согласованные с новым дизайном и интегрированные в него, разрабатываются для борьбы с этой угрозой. Для успешного внедрения этих элементов в валюту США требуется более десятилетия исследований и разработок, а также годы оптимизации и интеграционного тестирования банкноты.
После выбора и успешной интеграции элементов защиты в дизайн может потребоваться новое оборудование и сырье. Новое оборудование или сырье требуют комплексного процесса закупок, а также широкого приемочного тестирования, чтобы гарантировать их соответствие строгим стандартам производства и качества в объемах производства.
Важно отметить, что в мире существует более 10 миллионов машин для обработки банкнот, которые обрабатывают валюту США. Последним шагом перед полномасштабным производством и выпуском является обеспечение готовности машин к работе, чтобы гарантировать безупречное принятие и функционирование банкнот нового дизайна в коммерческих целях. Для обеспечения этого BEP предоставляет образцы банкнот нового дизайна производителям оборудования для банкнот и Управлению валютных технологий Федеральной резервной системы для подготовки этих машин к обработке наличности до принятия решений об утверждении нового дизайна.