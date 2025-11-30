закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске

3
  • 30.11.2025, 10:02
  • 2,636
Партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске

Нарушена логистика врага на Сумском направлении.

Агенты украинского партизанского движения «Атеш» сожгли военный электропоезд на железнодорожных путях в Брянске, который доставлял ВС РФ необходимые для ведения войны грузы.

В результате диверсии нарушена логистика врага на Сумском направлении, сообщили в «Атэш».

«Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Мы уничтожили электропоезд, который использовался для перевозки военных грузов», — говорится в сообщении.

Партизаны объяснили, что Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области.

«Уничтожение локомотива в этом хабе создало существенные проблемы в снабжении фронта, а именно нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую на Сумском направлении», — отметили в «Атеш».

Там также отметили, что эта операция доказывает, что российский тыл не является безопасной зоной, поскольку агенты «Атеш» работают и в других логистических центрах России, на которых держится вся военная машина ВС РФ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип