Партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске

Партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске3
- 30.11.2025, 10:02
Нарушена логистика врага на Сумском направлении.
Агенты украинского партизанского движения «Атеш» сожгли военный электропоезд на железнодорожных путях в Брянске, который доставлял ВС РФ необходимые для ведения войны грузы.
В результате диверсии нарушена логистика врага на Сумском направлении, сообщили в «Атэш».
«Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Мы уничтожили электропоезд, который использовался для перевозки военных грузов», — говорится в сообщении.
Партизаны объяснили, что Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области.
«Уничтожение локомотива в этом хабе создало существенные проблемы в снабжении фронта, а именно нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую на Сумском направлении», — отметили в «Атеш».
Там также отметили, что эта операция доказывает, что российский тыл не является безопасной зоной, поскольку агенты «Атеш» работают и в других логистических центрах России, на которых держится вся военная машина ВС РФ.