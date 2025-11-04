Путинский «Посейдон» — очередная фикция 2 Александр Кочетков

4.11.2025, 11:43

2,678

Александр Кочетков

Законы физики не обманешь.

Поскольку в кремлевском балагане престарелых маразматиков вновь вспомнили об «оружии Судного дня» в виде ядерной суперторпеды «Посейдон», то расскажу, откуда у этого бреда ноги растут. Точнее, плавники, что ближе к водной теме.

Так вот, в 1961 году СССР испытал над Новой Землей «царя-бомбу» мощностью 58 мегатонн, что в 3 тыс. раз больше, чем та, которая уничтожила Хиросиму, то есть, это самая мощная бомба, созданная на планете. Хотя ее можно было усилить до 100 мегатонн, но у коллектива разработчиков, возглавляемого академиком А. Сахаровым, возникло опасение, что в таком случае может взорваться весь мировой океан, и Земля распадется на куски.

Весила эта ужасная штука 26,5 тонн. Чтобы просто взорвать ее над полигоном, самый мощный советский самолет того времени Ту-95 пришлось максимально облегчить – снять все лишнее и заправить топливом только на несколько сотен км. То есть, долететь с бомбой до США он никак не мог.

Конечно, в СССР оборонными делами занимались умные люди. Поэтому параллельно с созданием супербомбы начались работы по созданию суперракеты, способной донести ее до цели. Сейчас мы знаем эту ракету как Н-1 разработки КБ Королева, которая должна была высадить советских космонавтов на Луну.

Но изначально она была боевой, для термоядерной супербомбы. Кстати, Р-7, на которой летал Гагарин, на самом деле тоже была боевой, но Королев проиграл конкуренцию в создании боевых носителей КБ «Южное» из Днепра, которое возглавлял М. Янгель, и вынужден был заниматься космической тематикой. Но это другая история.

Все пуски Н-1 закончились авариями. Супербомба осталась без носителя. И тогда у разработчиков возникла идея: а давайте поместим царь-бомбу в небольшую подводную лодку с ядерным двигателем. Такая лодка потихоньку доплывет куда-нибудь к Гудзоновому заливу, там взорвется, возникнет суперцунами высотой метров сто, которое сразу смоет Манхэттен и докатится аж до Вашингтона.

А если взорвать еще одну ядерную торпеду на западном побережье, то Соединенные Штаты перестанут существовать. Именно такие «гуманистические» идеи возникали у будущего пацифиста и лауреата Нобелевской премии мира Сахарова.

И он, как сам писал в автобиографии, пошел с этим людоедским проектом к руководству военно-морского флота СССР, а там адмиралы сказали ему, что советские моряки не воюют с мирными, поэтому не хотят иметь ничего общего с подобным уродливым оружием. Сахарову стало стыдно, и проект термоядерной торпеды положили в ящик.

А уже в семидесятые годы, во время очередного ядерного обострения, когда уже появились мощные ЭВМ, ученые смоделировали этот сценарий. И оказалось, что никакой стометровой волны не возникнет, потому что у цунами, которые являются следствием землетрясений, другая геометрия: при возникновении цунами они невысокие – 50-70 см, но имеют очень большую протяженность, и при подходе к берегу они «становятся руба», и в результате высота волн достигает десятков метров. Да и энергии при землетрясениях задействованы значительно большие, чем даже в супербомбе. А с волнами от термоядерного взрыва ничего подобного не происходит, и они быстро затухают.

Поэтому об этом изобретении забыли. Но при Путине его малограмотные «специалисты», которые, как и диктатор, без ума от всего советского, отряхнули архивную пыль с концепта нереальной ядерной суперторпеды, громко назвали ее «Посейдон» и добавили еще одно глупое ноу-хау. О котором в свое время писали в популярном журнале «Техника молодежи».

А именно – сверхскорость. Главная проблема ядерного реактора – это не мощность, а охлаждение, потому что он производит слишком много тепла. Предполагаемая идея заключается в том, что лишним теплом нужно разогревать корпус подводной лодки, как сковороду, тогда окружающая вода начнет кипеть, и эти паровые пузырьки, которые являются своеобразным смазочным материалом, уменьшат сопротивление среды. Поэтому мифический «Посейдон» будет двигаться на глубине 1 км со скоростью 200 км/ч. Как тебе такое, Илон Маск?!

Кровожадный невежда Путин – не советский адмирал, воевавший во Второй мировой, поэтому он охотно открыл финансирование ужасного невозможного «Посейдона». Но, конечно, дальше освоения огромных бюджетов и создания прототипов, которые и близко не имеют обещанных характеристик, дело не пошло.

Потому что законы физики не обманешь: подводная лодка, которая термоядерным взрывом порождает суперцунами – это антинаучный бред, который не может быть реализован, даже если он очень нравится какому-то диктатору. Аналоговнетный «Посейдон» – очередная фикция и яркий пример филологического оружия, которое должно парализовать врага исключительно ужасающими выдумками.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com