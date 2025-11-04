закрыть
4 ноября 2025, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер бывший формальный глава Северной Кореи

2
  • 4.11.2025, 12:57
  • 4,640
Умер бывший формальный глава Северной Кореи
Ким Ён Нам

Он занимал пост с 1998 по 2019 годы.

Ким Ён Нам — бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР — умер в возрасте 97 лет. Сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл проститься с Ким Ён Намом, 4 ноября опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ён Нам был председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР с 1998 по 2019 годы. Занимающий этот пост формально является главой Северной Кореи, хотя у власти в КНДР находится семья Кимов. Ким Ён Нам также в течение 15 лет был главой МИД Северной Кореи.

CNN напоминает, что в качестве формального главы государства Ким Ён Нам неоднократно встречался с иностранными лидерами. В 2018 году он присутствовал на открытии Олимпиады в Южной Корее, став самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим соседнюю страну.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип