Умер бывший формальный глава Северной Кореи

Он занимал пост с 1998 по 2019 годы.

Ким Ён Нам — бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР — умер в возрасте 97 лет. Сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл проститься с Ким Ён Намом, 4 ноября опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ён Нам был председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР с 1998 по 2019 годы. Занимающий этот пост формально является главой Северной Кореи, хотя у власти в КНДР находится семья Кимов. Ким Ён Нам также в течение 15 лет был главой МИД Северной Кореи.

CNN напоминает, что в качестве формального главы государства Ким Ён Нам неоднократно встречался с иностранными лидерами. В 2018 году он присутствовал на открытии Олимпиады в Южной Корее, став самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим соседнюю страну.

