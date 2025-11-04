Эстония ответила на провокацию России с юмором 4.11.2025, 16:01

Кремлю напомнили о мятеже «вагнеровцев» против Путина в 2023 году.

В Эстонии с иронией отреагировали на очередную попытку российской стороны спровоцировать напряженность на границе. В минувшее воскресенье пограничники заметили на российском патрульном катере на реке Нарва флаг ЧВК «Вагнер» — черное полотнище с изображением черепа и молний, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо того чтобы поднимать тревогу и усиливать меры безопасности, как рассчитывали, вероятно, в Москве, эстонские власти выбрали иной путь — высмеяли провокацию. МИД Эстонии опубликовал пост с вопросом: «Вагнер снова идет на Москву — или в этот раз начнет с Петербурга?»

Такой ответ напомнил о мятеже «вагнеровцев» против Путина в 2023 году, когда наемники под руководством Евгения Пригожина попытались совершить поход на Москву. Позже Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин погибли при загадочном взрыве самолета.

По словам главы МИД Маргуса Цахкны, появление флага «Вагнера» лишь подтверждает, что «железная система России трещит по швам». Эстонский посол в Лондоне Свен Сакков добавил, что катер с флагом выглядел «далеко не внушительно»: «Для парада выбирают корабли побольше».

Эксперты отмечают, что Россия пытается запугать соседей и создать видимость угрозы, но Эстония демонстрирует уверенность и самоиронию, превращая возможный инцидент в дипломатическую победу.

Эстонская реакция быстро сменила заголовки в западных СМИ: вместо «Вагнер у Нарвы» — «Эстония высмеивает Москву».

