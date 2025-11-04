Российский активист признался польским следователям в работе на ФСБ 2 4.11.2025, 23:05

1,112

Игорь Рогов

Экс-глава штаба Навального в Саранске сливал ФСБ данные об эмигрировавших оппозиционерах.

Политический эмигрант и экс-замглавы штаба Алексея Навального в Саранске Игорь Рогов, которого польские силовики обвинили в подготовке взрыва, признался в сотрудничестве с ФСБ. Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на материалы дела.

«Я должен был заниматься тем, что мне нравится, влиться в ряды российских оппозиционеров, познакомиться с новыми людьми и в конечном итоге сообщить обо всем в ФСБ. Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда»,— такие слова Рогова на одном из допросов приводит издание.

Активист подчеркнул, что действовал под давлением.

Супруги Игорь и Ирина Роговы получили политическое убежище в Польше в 2022 году. Варшава предоставила им жилье и стипендии. Польские силовики арестовали Рогова летом 2024 года, его обвинили в подготовке взрыва.

После того как Рогова узнала, что ее муж завел роман с другой эмигранткой из России, она в частных беседах стала рассказывать, что Игорь на протяжении многих лет работал с сотрудником ФСБ по имени Евгений. Как отмечается, Рогов сам признался в этом жене еще на «первом или втором курсе» российского университета. Тогда он рассказывал, что писал для ФСБ отчеты с различных конференций объявленного в РФ «нежелательным» движения «Открытая Россия» (самораспустилась в 2021-м).

Позже суд в Польше арестовал и жену активиста. Ей предъявили обвинение по статьям о шпионаже и пособничестве в преступлении.

Ирина рассказывала, что летом 2024 года на имя ее мужа пришла некая посылка, которую он не ждал. На тот момент Игорь был у друзей в Праге, его задержали по возвращению. Источники «Вот Так» говорят, что Рогов мог получить посылку в Чехии, они утверждают, что активист не знал о ее содержимом.

Роговым грозит 8 лет лишения свободы. Первое заседание по их делу пройдет 8 декабря.

