Туапсинский НПЗ остановил переработку нефти после атаки БПЛА на порт
- 5.11.2025, 12:39
- 1,102
Все танкеры отведены от причалов.
Туапсинский НПЗ Роснефти был вынужден приостановить переработку нефти с 3 ноября после произошедшей днем ранее атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт Туапсе, сообщили два источника в отрасли и показали данные LSEG.
2 ноября оперштаб Краснодарского края информировал, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили инфраструктура и строения нефтеналивного терминала в порту Туапсе, а также два иностранных гражданских судна.
Согласно данным LSEG, в момент атаки под погрузкой на терминалах порта Туапсе находились три танкера для налива нафты, дизтоплива с содержанием серы 0,7% и мазута.
По состоянию на 5 ноября все танкеры отведены от причалов и пришвартованы вблизи порта, показали данные судового трекинга.
Участники рынка рассказали, что после отведения танкеров от причала будет проведено обследование терминалов морского порта и оценка повреждений.
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что сотрудниками Туапсинского морского порта было проведено обследование акватории, пятен нефтепродуктов не обнаружено.
Роснефть и Росморпорт оперативно не предоставили комментарии.