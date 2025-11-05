Туапсинский НПЗ остановил переработку нефти после атаки БПЛА на порт 5.11.2025, 12:39

1,102

Все танкеры отведены от причалов.

Туапсинский НПЗ Роснефти был вынужден приостановить переработку нефти с 3 ноября после произошедшей днем ранее атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт Туапсе, сообщили два источника в отрасли и показали данные LSEG.

2 ноября оперштаб Краснодарского края информировал, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили инфраструктура и строения нефтеналивного терминала в порту Туапсе, а также два иностранных гражданских судна.

Согласно данным LSEG, в момент атаки под погрузкой на терминалах порта Туапсе находились три танкера для налива нафты, дизтоплива с содержанием серы 0,7% и мазута.

По состоянию на 5 ноября все танкеры отведены от причалов и пришвартованы вблизи порта, показали данные судового трекинга.

Участники рынка рассказали, что после отведения танкеров от причала будет проведено обследование терминалов морского порта и оценка повреждений.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что сотрудниками Туапсинского морского порта было проведено обследование акватории, пятен нефтепродуктов не обнаружено.

Роснефть и Росморпорт оперативно не предоставили комментарии.

