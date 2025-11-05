Две беларуски везли из Польши 12 шприцев с «Оземпиком»1
5.11.2025
Таможня конфисковала препараты для похудения, спрятанные под одеждой.
Две беларуски пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши 12 шприц-ручек с медицинским препаратом для похудения «Оземпик», сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Женщины возвращались на родину через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Chrysler. В Беларусь они въезжали по зеленому коридору — тем самым они подтвердили, что не имеют товаров для декларирования.
«В транспортном средстве находились автозапчасти и иные товары на сумму 926 евро. 57-летняя водитель «забыла», что их стоимость превышает установленную в 500 евро норму беспошлинного ввоза», — рассказали в таможне.
Кроме того, под верхней одеждой женщин нашли шприц-ручки с «Оземпиком» на 23 тысячи рублей.
На нарушительниц составили протоколы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено до 30 базовых величин (1260 рублей) штрафа с возможной конфискацией сокрытых товаров.