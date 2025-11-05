Две беларуски везли из Польши 12 шприцев с «Оземпиком» 1 5.11.2025, 13:26

1,816

Таможня конфисковала препараты для похудения, спрятанные под одеждой.

Две беларуски пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши 12 шприц-ручек с медицинским препаратом для похудения «Оземпик», сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Женщины возвращались на родину через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Chrysler. В Беларусь они въезжали по зеленому коридору — тем самым они подтвердили, что не имеют товаров для декларирования.

«В транспортном средстве находились автозапчасти и иные товары на сумму 926 евро. 57-летняя водитель «забыла», что их стоимость превышает установленную в 500 евро норму беспошлинного ввоза», — рассказали в таможне.

Кроме того, под верхней одеждой женщин нашли шприц-ручки с «Оземпиком» на 23 тысячи рублей.

На нарушительниц составили протоколы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено до 30 базовых величин (1260 рублей) штрафа с возможной конфискацией сокрытых товаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com