закрыть
5 ноября 2025, среда, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Две беларуски везли из Польши 12 шприцев с «Оземпиком»

1
  • 5.11.2025, 13:26
  • 1,816
Две беларуски везли из Польши 12 шприцев с «Оземпиком»

Таможня конфисковала препараты для похудения, спрятанные под одеждой.

Две беларуски пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши 12 шприц-ручек с медицинским препаратом для похудения «Оземпик», сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Женщины возвращались на родину через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Chrysler. В Беларусь они въезжали по зеленому коридору — тем самым они подтвердили, что не имеют товаров для декларирования.

«В транспортном средстве находились автозапчасти и иные товары на сумму 926 евро. 57-летняя водитель «забыла», что их стоимость превышает установленную в 500 евро норму беспошлинного ввоза», — рассказали в таможне.

Кроме того, под верхней одеждой женщин нашли шприц-ручки с «Оземпиком» на 23 тысячи рублей.

На нарушительниц составили протоколы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено до 30 базовых величин (1260 рублей) штрафа с возможной конфискацией сокрытых товаров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип