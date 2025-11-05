закрыть
Полина-Шарендо Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия»

  • 5.11.2025, 15:42
Полина-Шарендо Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия»

За борьбу с незаконным режимом.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия» («Příběhy bezpráví»). Бывшая политзаключенная стала лауреатом награды в 2021 году, но получила ее только в этом. Также лауреатами стали белорусские узники совести Ксения Сыромолот и Никита Емельянов, сообщила активистка белорусской диаспоры в Чехии Кристина Шиенок.

Чешская премия «Истории бесправия» присуждается людям, которые активно сопротивлялись коммунистическому режиму, проявили мужественную позицию и заслуживают уважения и признания. Лауреатов ежегодно выбирает студенческое жюри.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Политзаключенная отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали нахождение в тюрьме. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

