Полина-Шарендо Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия» 5.11.2025, 15:42

За борьбу с незаконным режимом.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия» («Příběhy bezpráví»). Бывшая политзаключенная стала лауреатом награды в 2021 году, но получила ее только в этом. Также лауреатами стали белорусские узники совести Ксения Сыромолот и Никита Емельянов, сообщила активистка белорусской диаспоры в Чехии Кристина Шиенок.

Чешская премия «Истории бесправия» присуждается людям, которые активно сопротивлялись коммунистическому режиму, проявили мужественную позицию и заслуживают уважения и признания. Лауреатов ежегодно выбирает студенческое жюри.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Политзаключенная отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали нахождение в тюрьме. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com