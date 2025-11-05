закрыть
Спикер Сейма Литвы назвал условие открытия границы с Беларусью

  • 5.11.2025, 16:38
  • 3,514
Спикер Сейма Литвы назвал условие открытия границы с Беларусью
Юозас Олекас

Юозас Олекас считает, что переходы нужно открыть.

Как только проблему с контрабандистскими метеозондами из Беларуси удастся решить, границу нужно открыть, считает председатель литовского Сейма Юозас Олекас. Он обращает внимание, что в последние дни воздушных шаров с территории Беларуси не было.

«Независимо от реакции белорусского режима, мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты», — передает LRT слова социал-демократа Олекаса.

По его мнению, хотя закрытие границы дает эффект в укрощении контрабандистов, но мешает людям жить нормальной жизнью.

«Мы хотели бы, чтобы эта граница была открыта, чтобы наши люди могли путешествовать, чтобы наши перевозчики могли добраться до этих пунктов, /.../ потому что через нее проходят грузы со всей Центральной Азии», — объясняет политик.

Неделю назад литовское правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью до 30 ноября. Это произошло после ряда массовых запусков аэростатов с контрабандой — в некоторых случаях было запущено более 200 воздушных шаров. В результате за неделю четыре раза закрывались литовские аэропорты.

