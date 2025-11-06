Полина Шарендо-Панасюк: Зал приветствовал меня стоя 6.11.2025, 10:50

1,422

Лауретка чешской премии «Истории бесправия» призвала бороться за освобождение политзаключенных.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк получила чешскую премию «Истории бесправия» («Příběhy bezpráví»).

Телеграм-канал «Баста!» расспросил Полину Шарендо-Панасюк о премии:

— Зал приветствовал меня стоя. Эти аплодисменты принадлежат всем политзаключенным. Это их мужество и стойкость почтили чехи.

Чешская премия «Истории беззакония» присуждается лицам, которые активно сопротивлялись коммунистическому режиму.

С 2020 года эту премию начали присуждать за пределами Чехии.

Я вместе с Ксенией Сыромолот и Никитой Емельяновым получила ее в 2021 году за необоснованное заключение и особое мужество в борьбе за свободу и права человека в Беларуси.

Все это время моя семья и мои соратники боролись за меня: требовали жестких санкций, и давили на режим ради моего освобождения.

Присуждение премии помогло разомкнуть круг репрессий. Ведь солидарность на международном уровне действует в разы сильнее.

Полина призвала поддержать заключенных Викторию Кульшу, Ольгу Майорову, Елену Гнаук, Елену Лазарчик и призвала и бороться за их освобождение.

