Политолог: Разговоры о диалоге с Лукашенко — пустая трата времени 4 6.11.2025, 14:00

Григорий Нижников

Нужно сконцентрироваться на вопросах, которые являются существенными.

На сайте European Democracy Hub появилась статья под названием «Почему ЕС не должен вступать в контакт с режимом Лукашенко в Беларуси». Авторы публикации призывают Евросоюз изолировать режим в Минске и усилить давление.

Сайт Charter97.org поговорил с соавтором статьи, экспертом Финского института международных дел Григорием Нижниковым.

— В вашей статье политика США в отношении Минска называется неверной. Но ведь многие вам скажут: именно диалог с режимом помог выйти на свободу политзаключенным. Что вы можете ответить на такую позицию?

— Я не вижу доказательной базы того, что диалог способствует этому, мы, скорее, видим ситуацию наоборот, где давление на Лукашенко вынуждает его искать пути и возможности снизить это давление, и, соответственно, принуждает его, в том числе, освобождать политзаключенных.

— Сторонники диалога говорят, что санкции против режима не работают. Что можно им ответить, какие аргументы привести?

— Если бы санкции не работали, то Лукашенко бы не искал два года возможности снять эти санкции, в том числе идя на уступки в отношении Запада, в том числе в отношении своих врагов. Мы прекрасно понимаем, что того же Николая Статкевича он бы не выпустил, если бы не было давления. К сожалению, мы понимаем, как ситуация пошла дальше. Тем не менее своих политических оппонентов он бы не освобождал, если бы не было принципиальной политики Запада. Диалог — это, на мой взгляд, ящик Пандоры, который, к слову, уже не раз срабатывал, в том числе и против белорусского общества, когда Запад считал, что Лукашенко может измениться, что он пойдет на уступки.

— Вы утверждаете, что для ЕС копирование подхода США было бы стратегически ошибочным. Почему? Как должен действовать Брюссель?

— Я считаю, что политика ЕС, основанная на давлении на Лукашенко, правильная. Другое дело, что этого давления недостаточно. Мы сейчас в ситуации с границами прекрасно видим, как, например, Лукашенко очень быстро пошел на попятную, как только Польша закрыла грузопоток на несколько недель. И мы видим, как Лукашенко реагирует, когда закрывают границы для физических лиц. Ему просто все равно.

Потенциал для усиления давления со стороны ЕС есть. Считаю, что Брюссель должен идти на это, одновременно предлагая больше вовлеченности, белорусскому обществу. Здесь как раз есть огромный простор для работы, необходимо белорусское общество вырвать из-под пропагандистско-репрессивного зонтика, который используют и Москва, и Лукашенко.

Что касается вопроса о том, почему ЕС не должен повторять американскую политику, есть простое объяснение — в отличие от администрации Трампа, Европа уже наступала на эти грабли, когда они пытались вести диалог с Лукашенко, пытались через позитивные стимулы изменить его поведение. Это приводило только к еще худшему как внутриполитическому, так и внешнеполитическому поведению Лукашенко. Поэтому, просто исходя из своей репутации, Запад не пойдет на уступки, пока не увидит существенных изменений в Минске.

Зная, что Минск не изменится, что он не остановит репрессии, он не перестанет быть тоталитарным внутри страны, а также он не перестанет быть источником рисков для региональной безопасности, продолжая войну против Украины, ЕС не может, не пойдет и не может пойти на уступки Лукашенко, на диалог с ним.

— Не секрет, что долгое время существовала определенная цикличность: «выборы» — протесты — репрессии — санкции — Лукашенко отпускает политзаключенных — санкции снимаются. Сегодня также раздаются голоса с предложением вернуть Лукашенко легитимность в глазах Запада и схеме, которая очень удобна режиму в Минске. Скажите, как этому можно противостоять и что нужно делать, чтобы этого не произошло?

— Хороший вопрос. Мы должны отделять в какой-то степени зерна от плевел. Если есть акторы, которые выступают с пролукашенковских позиций, которые совершенно не готовы вести никаких дискуссий по существу внутри сообщества, и не предлагают никаких аргументов, то я считаю, что в какой-то степени контрпродуктивно стоять на месте и постоянно объяснять, почему белое — это белое.

С другой стороны, очень важно продолжать напоминать Западу, почему он его политика нормализации проваливалась в прошлом и почему она невозможна при этом режиме. Мы с моим соавтором Аркадием Мошесом писали об этом еще в 2023 году в первый раз, когда появились первые призывы к диалогу с Лукашенко.

Третий, самый важный момент. Пусть даже кому-то очень бы хотелось обсуждать диалог, в том числе Лукашенко, это невозможно, исходя из структурных причин. Вернуться в 2020 год уже невозможно, мы живем в новой реальности. Режим изменился, изменилась как его внутренняя составляющая, так и внешняя. Соответственно, просто взять и захотеть вернуться в прошлое уже не получится, поэтому эти разговоры и желания — пустая трата времени.

Нужно сконцентрироваться на вопросах, которые являются существенными. И сегодня главный вопрос, с которым стоит работать, — что делать с белорусским обществом внутри страны. Нельзя политику в отношении Беларуси строить на одной ноге. Есть правильная позиция с точки зрения санкций, но необходимо работать с белорусским обществом и завоевывать его доверие. Как вовлекать белорусское общество — это главная тема. Остальные темы, я считаю, второстепенны.

