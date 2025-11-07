Выбран исполнитель роли Гэндальфа в новом «Властелине колец» 7.11.2025, 1:49

Съемки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года.

Британский актер Иэн Маккелен вернется к роли Гэндальфа в новом фильме серии «Властелин колец». Об этом он рассказал в беседе с Mirror.

Поклонники засомневались в возвращении 86-летнего артиста на экран, когда летом 2024 года Маккеллен травмировался, упав со сцены во время спектакля.

«В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и чуть-чуть повторить Гэндальфа, я не собираюсь останавливаться. Я имею в виду вот что: как бы усердно ты ни работал над фильмом, это не такая тяжелая работа, как работа в театре, и, как я теперь понимаю, даже близко не такая опасная», — сказал он.

Актер также вспомнил, как упал из-за плотного костюма на подкладке, который носил для роли тучного рыцаря Джона Фальстафа в шекспировской постановке.

«Однажды вечером, посреди представления, моя нога зацепилась за стул. Когда я попытался стряхнуть его другой ногой, стоя на газете, то начал скользить по полированной поверхности сцены, неизбежно приближаясь к зрителям. Думаю, если бы я был немного моложе, то, возможно, вскочил бы или сел, или что-то в этом роде, чтобы остановиться», — делится Маккеллен.

По словам артиста, он упал на колени кому-то из зрителей в первом ряду и благодаря этому, а также благодаря подкладке, почти ничего не повредил, хотя и думал, что его жизнь кончена.

Первый фильм франшизы «Властелин колец: Братство кольца» вышел на экраны 19 декабря 2001 года. В 2002 и 2003 годах вышли вторая и третья части — «Две крепости» и «Возвращение короля». Съемки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года. Режиссером фильма станет Энди Серкис — исполнитель роли Голлума. Премьера ленты запланирована на декабрь 2027 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com