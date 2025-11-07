закрыть
7 ноября 2025, пятница, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы столкнулись с «сюрпризами» в большие выходные

  • 7.11.2025, 10:43
Белорусы столкнулись с «сюрпризами» в большие выходные

Очередь на границе все увеличивается.

Сегодня, 7 ноября в Беларуси выходной день. Таким образом, нас ждут три выходных дня подряд — с 7 по 9 ноября. Многие белорусы решили провести это время за границей, однако столкнулись с проблемами. Из-за закрытия литовской границы на польской большие очереди. Вот какова ситуация на данный момент.

На 8 утра по белорусскому времени выезда в Польшу на единственном работающем пункте пропуска «Брест» ждали 3140 легковых автомобилей, а также 125 автобусов. На 10 утра число автомобилей сократилось до 3090, число автобусов осталось прежним. За два часа пограничники сумели пропустить 50 машин и ни одного автобуса.

6 ноября их было, соответственно, 2975 и 155. 5 ноября — 2845 и 165 автобусов. 4 ноября — 2690 и 150.

Таким образом, число автобусов за эти дни немного уменьшилось, а вот количество автомобилей постоянно растет. Стояние в очереди занимает несколько суток — белорусы рассказывали, на какие ухищрения им приходится идти, чтобы быстрее пройти границу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов