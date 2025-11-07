Белорусы столкнулись с «сюрпризами» в большие выходные 7.11.2025, 10:43

Очередь на границе все увеличивается.

Сегодня, 7 ноября в Беларуси выходной день. Таким образом, нас ждут три выходных дня подряд — с 7 по 9 ноября. Многие белорусы решили провести это время за границей, однако столкнулись с проблемами. Из-за закрытия литовской границы на польской большие очереди. Вот какова ситуация на данный момент.

На 8 утра по белорусскому времени выезда в Польшу на единственном работающем пункте пропуска «Брест» ждали 3140 легковых автомобилей, а также 125 автобусов. На 10 утра число автомобилей сократилось до 3090, число автобусов осталось прежним. За два часа пограничники сумели пропустить 50 машин и ни одного автобуса.

6 ноября их было, соответственно, 2975 и 155. 5 ноября — 2845 и 165 автобусов. 4 ноября — 2690 и 150.

Таким образом, число автобусов за эти дни немного уменьшилось, а вот количество автомобилей постоянно растет. Стояние в очереди занимает несколько суток — белорусы рассказывали, на какие ухищрения им приходится идти, чтобы быстрее пройти границу.

