В российском Белгороде произошел масштабный блэкаут 5 8.11.2025, 21:25

1,626

Тысячи россиян сидят без света.

В российском Белгороде вечером 8 ноября произошел масштабный блэкаут. По меньшей мере 20 тысяч россиян сидят без света, россияне жалуются на якобы ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что по теплоэлектростанции «Луч» в городе якобы был нанесен ракетный удар. Атака повредила газотурбинные установки на ТЭЦ, они прекратили работу. ТЭЦ «Луч» обеспечивает электропотребление в самом Белгороде и в близлежащих населенных пунктах.

Сейчас часть Белгорода обесточена. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что более 20 тысяч россиян находятся без света. Также он традиционно наврал, что российская противовоздушная оборона «перехватила» воздушные цели, а в ситуации виноваты «обломки».

