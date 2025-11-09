Роскомнадзор получил неограниченные полномочия по изоляции Рунета 9.11.2025, 14:35

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.

Правительство РФ наделило Роскомнадзор (РКН) правом отключать Рунет от глобального интернета и блокировать любые сайты. Новые «правила централизованного управления сетью связи общего пользования» вступят в силу 1 марта 2026 года. В соответствии с ними РКН сможет воспользоваться своими полномочиями при возникновении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» функционирования интернета в России.

В списке рисков, требующих вмешательства — аварии и перегрузки узлов связи; нарушение работы критически важных объектов; кибератаки и распространение запрещенного контента; разрыв взаимодействия российских и зарубежных сетей связи общего пользования; невозможность обмена информацией внутри страны.

В этих и других случаях Роскомнадзор сможет отдавать обязательные команды операторам и провайдерам об ограничении доступа к ресурсам, перенаправлять трафик через технические средства противодействия угрозам, менять маршруты передачи данных и конфигурацию средств связи, активировать фильтры и блокировки, а при необходимости — полностью изолировать Рунет.

Регламент реагирования будет утверждаться по согласованию с Минцифры и ФСБ. Операторов связи обяжут назначить ответственных за взаимодействие с РКН и предоставить техническую возможность для сбора данных о работе сетей.

При этом поставщики услуг смогут предъявлять претензии к Роскомнадзору, если технические средства некорректно работают или блокируют легальный контент. В отдельных случаях операторам позволят временно направлять трафик в обход систем РКН — при условии уведомления регулятора.

Новые правила объясняют «необходимостью обеспечить устойчивость и целостность работы интернета». Политолог Илья Гращенков считает, что россиянам нужно готовиться к тому, что доступ к международным ресурсам, даже легальным, будет нестабильным или полностью невозможным. «Новые правила переводят российский интернет в режим управляемой экосистемы, где приоритетом является не открытость и свобода информации, а контроль, безопасность и устойчивость с точки зрения национальных интересов, как их понимает власть», — отметил эксперт. С точки зрения Гращенкова, теперь вероятность фрагментации российского интернета и его отключения от глобальной сети «перешла из разряда теоретических в разряд реальных».

Власти последовательно ограничивают пользование интернетом с начала вторжения в Украину. На первых порах цензура коснулась независимых СМИ и популярных иностранных соцсетей (Instagram, Facebook), затем стали блокироваться мессенджеры и другие сервисы обмена сообщениями (Signal, Viber, Discord). Также был критически замедлен видеохостинг YouTube, что сделало невозможным его использование в России. Кроме того, были запрещены реклама, распространение научно-технической информации и статистики о VPN-сервисах, применяемых для обхода блокировок.

С мая 2025 года власти начали отключать мобильный интернет, формально объясняя это необходимостью противодействовать украинским дронам, хотя блокировки происходят и в регионах, которые ни разу не сталкивались с такими атаками.

С 1 сентября в России начали действовать штрафы за поиск «экстремистских материалов» в интернете, при этом использование VPN стало отягчающим обстоятельством.

Параллельно Роскомнадзор готовится существенно расширить техническую сеть, которая используется для блокировки интернет-трафика и слежки за пользователями. Дополнительные устройства фильтрации дадут ведомству возможность вводить более точечные блокировки и выявлять тех, кто «ищет экстремистские материалы», отмечали в проекте «На связи».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com