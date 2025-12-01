закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 23:07
Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах

3
  • 1.12.2025, 21:23
  • 4,866
Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах
Владимир Зеленский

Дискуссии по урегулированию войны в основном сводятся к трем темам.

Дискуссии по мирному урегулированию российско-украинской войны в основном сводятся к трем темам, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Скажу откровенно, территориальный вопрос — самый сложный. Вопрос денег на восстановление — на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров, это не просто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы», — сказал президент Украины.

Он отметил, что это проблемы делегации обсуждали 6,5 часов, в результате чего проект мирного плана стал «выглядеть лучше».

