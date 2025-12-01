Белый дом сообщил результаты МРТ Трампа 1.12.2025, 23:03

Дональд Трамп

Президент США прошел медицинское обследование.

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование. Результаты магнитно-резонансной томографии показали, что его сердце, сосуды, органы брюшной полости и остальные системы организма в нормальном состоянии, заявила пресс-служба Белого дома.

«Все, что было проверено, функционирует в пределах нормы, без каких-либо острых или хронических заболеваний», — следует из заявления Белого дома в X.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что Дональд Трамп проходил обследование в профилактических целях. «Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости», — сказала она.

Дональд Трамп прошел медицинское обследование 10 октября. Он тогда говорил, что находится «в отличной форме» и не испытывает «каких-либо трудностей ни в физическом, ни в психическом плане». Летом у президента замечали отечность ног и синяки на руках, но в Белом доме объяснили это венозной недостаточностью и частыми рукопожатиями.

