«Это моя миссия»: вышел фильм об Александре Герасимене 2 10.12.2025, 14:56

1,354

Александра Герасименя

Легендарная белорусская спортсменка рассказала о своей жизни после революции 2020 года.

Мировая звезда плавания, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию, поддержавшая протесты в Беларуси в 2020 году спортсменка Александра Герасименя стала героиней фильма в рамках проекта «Не нейтральные» на платформе votvot.

Белорусская спортсменка рассказала о себе много нового, в том числе, что ей предлагали сменить «спортивное гражданство», но она отказалась:

— Мне предлагали выступать за Турцию и Россию. Был звонок за несколько месяцев до Олимпийских игр. Я отказалась. Перспективы, конечно, были другие в плане финансов. Когда я выигрывала, меня наполняло чувство гордости за страну. Что не я «взяла медаль», а выиграла ее для Беларуси.

Александра Герасименя считает, что протестное движение спортсменов в Беларуси, выступивших против фальсификаций выборов в 2020 году, было уникальным:

— Это первый прецедент в мире, когда спортсмены пошли против власти таким большим сообществом. Никогда не было такого широкого движения. Тем более, что 2000 спортсменов только подписали (открытое письмо белорусских спортсменов с требованием остановить насилие в стране — прим. ред.), а поддержка была еще большей. В момент, когда мы выступили, было ощущение, что мы можем изменить этот мир. Это чувство вдохновляло нас и мотивировало на работу.

В декабре 2022 года Александра Герасименя была заочно приговорена в Беларуси к 12 годам заключения, а ее имущество было конфисковано. Однако она не жалеет о том, что встала на сторону народа:

— Сидеть и страдать, что у меня чего-то теперь нет? Зачем? Я буду наслаждаться тем, что у меня есть. Это свобода мыслей, свобода действий, решений. Кажется, что это минимум, но это большой плюс, который многое перевешивает. Я бы не смогла сидеть в Минске и молчать, но в своей квартире. Совесть бы грызла так, что я бы не смогла жить. Либо бы у меня «поехала крыша», либо бы я сидела в тюрьме..

«Я чувствую, что это моя миссия, кармический долг, сделать что-то для Беларуси, своей страны. Ведь все было не зря», — говорит трехкратная призерка Олимпийских игр.

Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя в 2020 году встала на сторону протестующих против фальсификаций выборов. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием остановить насилие в стране.

В октябре 2020 года Герасименя выехала в Украину, где возглавила Фонд спортивной солидарности, который помогал спортсменам, поддержавшим протесты. В 2022 переехала в Варшаву, где запустила занятия по плаванию. В декабре 2022 года спортсменка была заочно приговорена в Беларуси к 12 годам заключения, а ее имущество было конфисковано.

В 2024 году Рада Белорусской Народной Республики наградила Александру Герасименю Медалью ордена Погони.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com