В Беларуси заблокировали крупные криптобиржи
- 10.12.2025, 18:23
Bitget, ByBit и OKX больше не открываются.
В Беларуси перестали открываться сайты нескольких известных криптобирж. Их внесли в список ограниченного доступа, который ведет Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ», сообщает «Зеркало».
В стоп-лист 10 декабря включили идентификаторы криптоплатформ Bitget, ByBit, а также OKX. Решение об ограничении доступа к ресурсам принимало Министерство информации. Кроме того, 5 декабря в список внесли еще и сайт бота Smart Mining на «основании представления Следственного комитета».
Некоторые клиенты биржи ByBit из Беларуси 10 декабря стали массово сообщать в тематических группах о проблемах с доступом к ресурсу. Пользователи «Белтелеком» при попытке зайти на сайт видят такую заглушку:
«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения уполномоченного органа Республики Беларусь».
Другие клиенты пишут, что уже нашли способы обойти блокировки.
Как писало издание The Moscow Times, криптобиржи ByBit и OKX основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты.