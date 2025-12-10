В Беларуси заблокировали крупные криптобиржи 10.12.2025, 18:23

Bitget, ByBit и OKX больше не открываются.

В Беларуси перестали открываться сайты нескольких известных криптобирж. Их внесли в список ограниченного доступа, который ведет Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ», сообщает «Зеркало».

В стоп-лист 10 декабря включили идентификаторы криптоплатформ Bitget, ByBit, а также OKX. Решение об ограничении доступа к ресурсам принимало Министерство информации. Кроме того, 5 декабря в список внесли еще и сайт бота Smart Mining на «основании представления Следственного комитета».

Некоторые клиенты биржи ByBit из Беларуси 10 декабря стали массово сообщать в тематических группах о проблемах с доступом к ресурсу. Пользователи «Белтелеком» при попытке зайти на сайт видят такую заглушку:

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения уполномоченного органа Республики Беларусь».

Другие клиенты пишут, что уже нашли способы обойти блокировки.

Как писало издание The Moscow Times, криптобиржи ByBit и OKX основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты.

