Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа

Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа5
- 11.12.2025, 19:29
- 2,566
Диктатор России Владимир Путин провел телефонный разговор с правителем Венесуэлы Николасом Мадурой, сообщает пресс-служба Кремля.
Утром пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.
В ходе разговора Путин и Мадуров «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».
Путин со своей стороны выразил поддержку курса правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».