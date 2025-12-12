МОК не смог Ирина Халип

12.12.2025, 11:53

Ирина Халип

Спорт – не вне политики. Он ее часть.

Почти одновременно появились две новости, касающиеся белорусского спорта. Вышел фильм об Александре Герасимене, а уже на следующий день МОК объявил, что разрешает проведение международных спортивных соревнований в Беларуси, потому что спортсмены «не должны нести ответственность за действия своих правительств».

На секунду представила себе, как Елена Левченко звонит Екатерине Снытиной в августе 2020 года и говорит: «Мы, спортсмены, не несем ответственность за действия правительства, так что пусть народ делает что хочет, а нам это не нужно. Пусть Герасименя плавает и не отсвечивает, пусть Шкурин мяч пинает и не выпендривается, пусть Мазуренок бегает и не выделывается. Да и мы пойдем-ка лучше мяч в корзину побросаем, спорт вне политики». Именно это – милая сердцам функционеров МОК картинка.

Вспоминаю декабрь 2022 года, звонок из редакции: «Вашу Герасименю к 12 годам заочно приговорили, давай сделаем интервью с ней!» И задорный комментарий Александры: «Заочно пусть хоть расстреливают!» Кстати, вы никогда не задумывались о том, почему первый заочный приговор был вынесен именно в отношении Герасимени? Это потом они начали судить пачками, но первой была Александра.

А все потому, что спортсменов Лукашенко всегда считал социально близкими. Он грамоте не обучен, зато с клюшкой и лыжероллерами обращаться умеет. Точнее, умел - пора привыкать к прошедшему времени. И с этой клюшкой, думал он, спортсмены точно примут за своего. Хоть где-то признают, приютят, поймут. Поэтому демонстративно заботился о спорте, возглавлял НОК, приглашал спортсменов на все правительственные мероприятия, раздавал им награды и участки. Женщин приглашал танцевать на своих новогодних приемах, неуклюже изображая галантность, – в общем, изо всех сил старался быть для них своим и верил, что у них все взаимно. И когда спортсмены взяли в руки бело-красно-белые флаги и вышли на улицу, для него это был удар ниже пояса.

Статкевич на площади – это понятно. Это привычно. Это традиционно. Молодофронтовцы, активисты, оппозиционеры – тут никаких сюрпризов, они всегда протестуют, всегда на площадях, всегда в тюрьмах. Вышли – сели – вышли. У них такой жизненный цикл в лукашистском государстве, и он бесконечен. Они – враги народа. А спортсменов Лукашенко искренне считал «друзьями народа», да еще и своими собственными друзьями. И их участие в протестах стало в его глазах предательством и изменой. Так что он пошел мстить персонально, стремясь нанести удар каждому. Начал с Герасимени – это ведь она, неблагодарная, еще в январе 2020 года блистала на новогоднем приеме у Лукашенко, а уже в августе вышла с национальным флагом и стала личным врагом.

Ей начали мстить постепенно, по мелочам, пакостно. Отказывали в аренде дорожек в бассейнах. Не взяли ребенка в детский сад. А потом подробно расписывали по телевизору и прочим пропагандистским утюгам, что они вынесли из дома спортсменки. Даже старые музыкальные колонки, купленные за много лет до 2020 года, не забыли. Кстати, на тех дорожках в бассейнах, куда не пустили Герасименю, она тренировала детей. Так что государство осталось без отличного тренера, без будущих медалей и результатов ее учеников. Зато колонки отжало и глубокое моральное удовлетворение от этого акта получило.

А еще я вспоминаю задержание Елены Левченко – они, мелкие пакостники, прекрасно знали, что спортсменка собирается лететь на лечение и реабилитацию. Они дождались, пока Елена приедет в аэропорт, чтобы задержать ее именно там, - уже настроившуюся на полет, путешествие, краткий отдых и восстановление здоровья. Не лень им было транспорт в аэропорт гонять, не жаль бензина для такого сомнительного, зато доставляющего им наслаждение мероприятия. А чего жалеть – и время, и бензин налогоплательщики-лохи оплачивают.

Хорошо помню – да и все мы это помним - колонну атлетов под бело-красно-белыми флагами с лозунгом «Спортсмены с народом!». Помню спортивную взаимопомощь и солидарность, помню, как ходили они в суды поддерживать друг друга, как верили в Беларусь и в себя. Помню их яркие ролики, которые записывались конспиративно. Кстати, Герасименя очень четко сформулировала абсурдность пропагандистской максимы «спорт вне политики»: если спортсмены представляют страну, то они уже являются частью политики, причем важной частью, как бы их ни пытались убедить в обратном. И затыкать им, спортсменам, рот - бессмысленно.

Им и не заткнули. Силенок не хватило. Пусть слушают «Валенки» в колонках Герасимени.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

