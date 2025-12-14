закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 10:41
NI: Поражение режима Мадуро — вопрос минут

  • 14.12.2025, 10:27
  • 1,080
NI: Поражение режима Мадуро — вопрос минут
Николас Мадуро

Венесуэльский флот крайне слаб.

На фоне усиления присутствия американских кораблей в Карибском море боеспособность вооруженных сил Венесуэлы вновь оказалась под пристальным вниманием. ВМС страны — средние по региональным меркам, но крайне скромные по сравнению с флотом США — ориентированы почти полностью на прибрежную оборону и борьбу с контрабандой, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Годы недофинансирования, санкции и изношенная техника серьезно ограничили их возможности, хотя флот остается важным инструментом защиты режима и нефтяной инфраструктуры.

Главной ударной силой формально считается фрегат класса Lupo, закупленный в Италии в 1980-х. Однако, по оценкам, в строю остался лишь один корабль, причем в сильно ухудшенном состоянии. На вооружении также находятся восемь патрульных кораблей испанской постройки, используемых для охраны исключительной экономической зоны и пресечения незаконного промысла. Две немецкие подлодки класса Sabalo, купленные почти полвека назад, фактически считаются небоеспособными: одна не работает годами, а полноценное обслуживание отсутствует.

Флот опирается и на десяток десантных кораблей LST, а также большое количество малых катеров, которые обеспечивают ежедневное патрулирование побережья и охрану нефтяных объектов — ключевого источника доходов страны. Небольшое число вертолетов выполняет главным образом вспомогательные задачи.

В стратегическом плане ВМС Венесуэлы не способны вести полномасштабные боевые действия: у них нет современных систем обнаружения, противолодочных средств, ПВО или платформ для дальних операций. Поэтому любые сравнения с флотом США оказываются несостоятельными.

Американские ВМС — глобальная морская сила, а Венесуэла располагает сугубо прибрежным, устаревшим флотом. В случае гипотетического конфликта, исход был бы предрешен, а поражение Каракаса — вопросом минут.

