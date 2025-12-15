закрыть
Биатлонистка Дарья Домрачева получила новую профессию

1
  • 15.12.2025, 9:10
  • 1,498
Биатлонистка Дарья Домрачева получила новую профессию
Дарья Домрачева

Теперь она диетолог.

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева объяснила, почему получила образование диетолога, пишет News.ru.

- Диплом диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью, - сказала Дарья.

Напомним, что Домрачева и ее муж норвежец Бьорндален несколько лет работали со сборной Китая, готовили ее к домашней Олимпиаде 2022 года. Вторая дочь у четы родилась летом 2023-го.

