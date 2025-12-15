Биатлонистка Дарья Домрачева получила новую профессию

Биатлонистка Дарья Домрачева получила новую профессию1
- 15.12.2025, 9:10
- 1,498
Теперь она диетолог.
Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева объяснила, почему получила образование диетолога, пишет News.ru.
- Диплом диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью, - сказала Дарья.
Напомним, что Домрачева и ее муж норвежец Бьорндален несколько лет работали со сборной Китая, готовили ее к домашней Олимпиаде 2022 года. Вторая дочь у четы родилась летом 2023-го.