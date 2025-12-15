В Украине произошло четвертое землетрясение за последние дни 15.12.2025, 11:02

На этот раз в Хмельницкой области.

Сегодня утром, 15 декабря, в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, пишет unian.net.

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 06:12. Землетрясение произошло в Дунаевецком районе Хмельницкой области. Его магнитуда составила 1,7, а эпицентр залегал на глубине 5 км.

«По классификации землетрясений относится к еле ощутимым», — отметили эксперты.

В последние дни в Украине регулярно фиксируются землетрясения. Так, 11 декабря в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 — ученые отнесли его к ощутимым.

Вечером 12 декабря подземные толчки были зафиксированы в Черном море примерно в 12 км от побережья Крыма. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

На следующий день, 13 декабря, землетрясение произошло в Днестровском районе Черновицкой области. Его магнитуда достигла 2,5 — толчки также были еле ощутимыми.

Таким образом, землетрясение в Хмельницкой области стало уже четвертым, зафиксированным в Украине за последние дни.

