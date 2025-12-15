Украинцы выступают против выборов до прекращения огня
Социологи рассказали об уровне доверия к Зеленскому.
Только 9% украинцев выступают за проведение выборов в Украине до прекращения огня (в сентябре было 11%). Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 ноября-13 декабря 2025 года, пишет New Voice.
Согласно результатам опроса, 25% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности, в сентябре таких было 22%.
В то же время большинство украинцев, а именно 57% (в сентябре — 63%), продолжают настаивать, что выборы возможны только после заключения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.
Директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому после коррупционного скандала в энергетике снизился примерно на 10%, но после увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака и роста давления со стороны США восстановился до прежнего уровня, и сейчас составляет 61%.