15 декабря 2025, понедельник, 12:20
Украинцы выступают против выборов до прекращения огня

  • 15.12.2025, 12:06
Украинцы выступают против выборов до прекращения огня

Социологи рассказали об уровне доверия к Зеленскому.

Только 9% украинцев выступают за проведение выборов в Украине до прекращения огня (в сентябре было 11%). Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 ноября-13 декабря 2025 года, пишет New Voice.

Согласно результатам опроса, 25% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности, в сентябре таких было 22%.

В то же время большинство украинцев, а именно 57% (в сентябре — 63%), продолжают настаивать, что выборы возможны только после заключения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому после коррупционного скандала в энергетике снизился примерно на 10%, но после увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака и роста давления со стороны США восстановился до прежнего уровня, и сейчас составляет 61%.

