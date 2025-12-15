Бывший сантехник создал велосипед на магнитах 1 15.12.2025, 12:11

Колин Фурзе раньше был сантехником, но по-настоящему нашел свое призвание в создании причудливых самодельных транспортных средств. Например, он создал велосипед, в котором система подвески использует магниты, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

Колин Фурзе сделал настоящий подарок для любителей двухколесной техники. Он создал систему подвески для велосипеда, которая вместо пружин или амортизационных вилок использует противодействующие магниты, установленные на раме, чтобы не ощущать неровностей дороги. Удивительно, но это сработало.

Идея действительно оригинальна, и это один из самых интересных велосипедов. Большие магниты перед и за сиденьем создают впечатление, будто кто-то с помощью фотошопа вырезал части рамы.

В видеоролике, который можно увидеть выше, Фурзе рассказывает о том, как он определил необходимую магнитную силу для работы этой системы, протестировал множество магнитов с помощью самодельного приспособления, переделал старый велосипед, чтобы установить подшипниковые держатели и магниты, а затем с нуля собрал велосипед, оснащенный магнитами.

В итоге он использовал две пары магнитов с силой притяжения более 500 кг каждая в финальной конструкции, и это обеспечило комфортную езду по различным типам местности. Хотя с очень большими неровностями велосипед справлялся не очень хорошо.

Тем не менее, это интересное видео, позволяющее узнать, сработает ли вообще эта безумная идея, а монтаж процесса сборки велосипеда станет настоящим подарком для заядлых любителей самодельной техники.

